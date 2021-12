Sheila Mello e Xuxa assumem namoro

Bastante próximos durante o confinamento do reality show rural 'A Fazenda 2', da Rede Rceord, o nadador Fernando Scherer, o Xuxa, e a dançarina Sheila Mello assumiram o romance publicamente.

Os dois falaram sobre o namoro à apresentadora Cris Couto, do 'Hoje em Dia', da Rede Record. “Estamos namorando”, disse Sheila, que no momento em que fez a revelação estava de mãos dadas com o ex-participante do reality show rural.

A afinidade entre Sheila e Xuxa começou durante o confinamento, local onde eles estavam sempre juntos e trocaram carinhos. Os dois não chegaram a ficar dentro da casa, mas quando Xuxa foi eliminado, dias antes do Natal, Sheila chorou muito com a saída dele.

Já no dia da eliminação de Sheila, Xuxa estava no aeroporto aguardando a dançarina. Os dois foram embora juntos. No dia seguinte, no 'Hoje em Dia', a loira deu nota mil para o ex-nadador ao ser perguntada qual a nota que merecia cada candidato no confinamento.

adblock ativo