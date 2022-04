Shannen Doherty compartilha com fãs sua luta contra o câncer

A atriz Shannen Doherty, de 45 anos, está lutando contra o câncer e, na última terça-feira, 30, resolveu compartilhar o tratamento com seus seguidores no Instagram. Ela postou uma foto ao lado do marido Kurt Iswarienko durante uma sessão de quimioterapia. Shannen ficou famosa na década de 90 ao interpretar a Brenda do seriado 'Barrados no Baile'.

"O câncer tem muitas faces. Essa é uma delas. Dia de quimioterapia", escreveu a atriz na legenda da imagem. Shannen foi diagnosticada com câncer de mama em março de 2015 e, logo depois, passou por uma masectomia.

Em julho deste ano, ela raspou os cabelos e revelou que a doença havia se espalhado por mais órgãos de seu corpo. Ela mostrou várias fotos do processo em seu Instagram. Depois disso, ela recebeu apoio de amigos artistas, como Jason Priestley, que disse que ela era "incrivelmente forte".

There are many faces to cancer. This is one of them. Chemo Day With @kurtiswarienko by my side. August 10, 2016 Uma foto publicada por ShannenDoherty (@theshando) em Ago 30, 2016 às 8:33 PDT