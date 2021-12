Shakira se prepara para construir escola no Haiti

A cantora colombiana Shakira teve um encontro no domingo com crianças que sobreviveram ao terremoto no Haiti, enquanto sua organização de caridade se prepara para construir uma escola no país caribenho devastado pela catástrofe.







A cantora, que já se uniu a atores de Hollywood e outras celebridades globais para levantar fundos para as vítimas do terremoto de 12 de janeiro, chegou à capital devastada do Haiti, Porto Príncipe, em um jatinho particular.









