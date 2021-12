Shakira quer se encontrar com Dilma para falar sobre apoio à infância

A cantora Shakira, que fará sua primeira apresentação no Brasil na noite desta terça-feira, quer reunir-se com a presidente Dilma Rousseff, para discutir os planos de ação da Fundação Alas, que se dedicada ao apoio à infância na América Latina e no Caribe, informou a imprensa.





A produtora que organiza os shows da cantora no Brasil solicitou uma audiência com Dilma, segundo publica uma colunista do jornal "Folha de S.Paulo", que não especifica suas fontes.

Fontes da Presidência consultadas pela Agência Efe não confirmaram o encontro, mas também não o desmentiram, embora explicassem que, por enquanto, não está previsto.

Shakira, que incluiu três cidades brasileiras em sua turnê, se apresenta nesta terça-feira em Porto Alegre, depois se apresentará na quinta-feira em Brasília e no sábado em São Paulo, com a previsão de um público de 70 mil pessoas.

No ano passado, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recebeu Shakira em uma audiência similar à solicitada com Dilma e se comprometeu a respaldar a Fundação Alas.

Criada em 2006 por artistas, intelectuais e representantes empresariais, a Fundação América Latina Solidária (Alas) é uma organização sem fins lucrativos que procura se transformar em um movimento social para gerar um compromisso coletivo de atendimento às crianças latino-americanas.

