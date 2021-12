Shakira lançará novo disco no início de 2014

A colombiana Shakira lançará um novo disco no início de 2014, o primeiro após ter se tornado mãe neste ano, e seus fãs escutarão a primeira música de trabalho em janeiro, informou a gravadora Sony nesta terça-feira, 17.

A cantora está trabalhando no seu décimo álbum de estúdio, depois de "Sale el Sol", após finalizar sua participação como jurada no programa "The Voice" do canal americano "NBC", detalhou a gravadora em comunicado.

A artista, casada com Gérard Piqué, zagueiro do Barcelona, e mão de Milan, lançou ainda quatro discos ao vivo e cinco coletâneas e vendeu mais de 60 milhões de cópias no mundo.

"Shakira é uma super estrela de fama mundial e um talento surpreendente. Estamos muito contentes porque ficará com a família de Sony Music. Foi uma batalha complicada e a concorrência era enorme", disse no comunicado o executivo-chefe da gravadora, Doug Morris.

A colombiana é a única artista da América do Sul que alcançou o número um nas listas de músicas mais tocadas no Estados Unidos e teve quatro dos 20 sucessos mais vendidos da última década, segundo o comunicado da Sony.

