A cantora colombiana Shakira divulgou, nesta quinta-feira, 22, o vídeo de La La La (Brazil), música que adaptou para a trilha da Copa do Mundo do Brasil 2014. Participam do vídeo, vários jogadores de futebol como o brasileiro Neymar, o argentino Lionel Messi, além do zagueiro do Barcelona e marido da cantora, Piqué, e o filho do casal, Milan. O baiano Carlinhos Brown abre o vídeo com sua batida percussiva.

A canção é uma versão de Dare (La La La), que está no mais recente álbum da artista. Com a adaptação, ela aproveita para ajudar o Programa Mundial de Combate à Desnutrição Infantil, que é promovido junto com o vídeo.

Juntamente com a patrocinadora, a marca de iogurte Activia, a cantora, fará doações ao programa Refeição Na Escola, do WFP. Ao todo, 15 mil crianças de países em desenvolvimento serão beneficiadas.

Giovanna Castro Shakira lança vídeo com Brown e Neymar para a Copa; veja

adblock ativo