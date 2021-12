Shakira lança o single "Sale el Sol"

A cantora colombiana Shakira iniciou o novo ano com o lançamento do single "Sale el Sol", o segundo do álbum de mesmo nome apresentado no ano passado, informou nesta terça-feira, 4, o selo fonográfico.



A música, que já se encontra disponível na loja virtual iTunes, foi composta por Shakira e seu amigo e colaborador Luis Fernando Ochoa, quem trabalhou com a artista desde o começo de sua carreira.

