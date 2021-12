Sexta edição do FIAC começa dia 20 em Salvador

O Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia (FIAC), começa sua sexta edição em 20 de setembro. Até o dia 29, acontecem apresentações de cinco países, totalizando 23 produções distribuídas por vinte espaços de apresentações em Salvador. Os ingressos para os espetáculos pagos começam a ser vendidos a partir do dia 17 até 28 de setembro (todos os dias, das 12h às 18h) no valor de R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia).

Durante o evento, além de perfomances, dança, música e espetáculos, serão também realizados alguns workshops. Distribuídas em diversos palcos por Salvador, as performances percorrem espaços inusitados, do Palácio Rio Branco à popular Estação da Lapa, um restaurante do Rio Vermelho e um estacionamento. A proposta é deslocar o olhar pela cidade.

Nesta edição, o espaço Lounge FIAC está de volta, no Goethe-Institut (Icba - Corredor da Vitória), ambientado pelos integrantes do Canteiros Coletivos. Já as atividades, como oficinas, degustação de especiarias e chás naturais, ofertas de mudas etc. serão oferecidas na área do Gantois (Federação) e do Vale do Canela. As atividades serão gratuitas, mas dependem de inscrições antecipadas.

Apresentações

Junto com produções brasileiras, a programação inclui no roteiro expressões artísticas de outros países como Bélgica, Alemanha, Espanha e Argentina. E dos estados de Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Tocantins e Bahia. Inclusive com artistas que se apresentam pela primeira vez na região.

O belga Jan Fabre abre o evento com o espetaculo Preparatio Mortis, que tem no cenário cinco mil flores de diferentes especies. Os espanhois Pere Faura e Iñaki Álvarez, vem pela primeira vez ao evento com uma reinterpretacao de manchetes de jornais de forma poetica e bem-humorada em Diari d'Accions. A Argentina e seu realismo voltam ao evento com a adaptação do Zoologico de Vidro, de nome El tiempo todo entero. Da Alemanha, o espetáculo ECHO. Its just a temporary thing, com a coreógrafa alemã Riki Von Falken e o dançarino Naim Syahrazad, da Malásia. O público pode conferir todas as apresentações e os locais clicando aqui.

Oficinas de formação artística

Workshops de formação e expressão artística também acontecerão, além de cursos de Teatro Visual; O Ator Contemporâneo; O Jornal como Recurso para a Criação; Dança Contemporânea e Poética Cotidiana do Corpo (para crianças de 7 a 10 anos). Para se inscrever clique aqui.

Fique atento!

Os ingressos para o espetáculo Preparatio Mortis serão vendidos na bilheteria do Teatro Castro Alves, a partir do dia 17, das 12h às 18h.



Os espetáculos Casulo, Paradox, Marias da Luz, Big Bang Boom, Censurado, Pout Pourri e as performances Autopoiese e Merci Beaucoup, Blanco! são gratuitos. Para Big Bang Boom e Merci Beaucoup, Blanco! serão distribuídas senhas por ordem de chegada nos locais de apresentação.

A Demonstração Técnica - SerEstando Mulheres, resultado da oficina do grupo LUME Teatro, no Teatro Molière (Aliança Francesa), no dia 22, também é gratuita, com retirada de senha no local por ordem de chegada e sujeita à lotação do espaço.

Para mais informações acesse o site do FIAC.

O festival é uma iniciativa do Realejo Projetos e 7oito Projetos e Produções, com patrocínio da Petrobras, Caixa e do Fundo Cultural da Bahia.

