Seu Maxixe faz 10 shows no período junino

A banda Seu Maxixe, liderada pelo cantor Berguinho, fará dez show em várias regiões da Bahia na semana do São João.

A maratona de apresentações começa na quarta-feira, 18, no São João antecipado na praça pública de Itiúba, a 382 km de Salvador. Em seguida, o grupo segue para Miguel Calmon, e shows dobrados começam no dia 21, em Coração de Maria e Irará. A banda ainda vai para Senhor do Bonfim (Forró do Sfrega), Araçás, Entre Rios, São Gonçalo dos Campos, Sapeaçú e, por fim, Camaçari. Todas na Bahia.

Confira a agenda completa do período junino:

18/6 (quarta-feira): Itiúba

20/6 (sexta-feira): Miguel Calmon

21/6 (sábado): Coração de Maria / Irará

22/6 (domingo): Senhor do Bonfim (Forró do Sfrega) / Araçás

23/6 (segunda-feira): São Gonçalo dos Campos / Entre Rios

24/6 (terça-feira): Sapeaçú / Camaçari

