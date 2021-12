Seu Jorge começa a filmar "Tropa de elite 2"

O cantor Seu Jorge começou a filmar suas cenas no longa "Tropa de elite 2", de José Padilha. Na trama, como antagonista da sequência do longa, o músico irá interpretar o detento Beirada, que vai liderar uma rebelião no presídio Bangu 1.



Entre os trabalhos do cantor no cinema, ele já estrelou "Cidade de Deus", "Casa de areia" e em “A vida marinha de Steve Zissou", do diretor Wes Anderson.



"Tropa de Elite 2" também traz Wagner Moura, que retorna como o protagonista Capitão Nascimento, André Ramiro, como Matias, Milhem Cortaz, como o Capitão Fábio, e Maria Ribeiro, que vai reviver Rosane.





