Sertaneja Bruna Viola investe nas raízes da música caipira

O sotaque é dos mais caricatos. Com bota de couro, chapéu de caubói e um canivete preso na cintura, a cantora Bruna Viola não nega que pertence ao sertanejo.

O que a difere da proliferação de cantores do gênero é justamente o sinalizado pelo nome artístico. Longe do ramo universitário, ela sustenta a ambiciosa bandeira de retornar com a música de raiz.

Aos 23 anos, Bruna assina um contrato com a Universal Music, o que culminou na gravação do seu primeiro DVD ao vivo, Melodias do Sertão, em março deste ano. O resultado, lançado no começo deste mês, é a promessa da artista de consolidar uma carreira que já marca 12 anos.

"É uma experiência que vou levar para toda a vida", comenta a cantora sobre a gravação. Com direito a jogo de luzes e passarela no palco do espaço Villa Country, em São Paulo, a matogrossense gravou 19 canções com arranjos voltados à moda de viola e música caipira.

No repertório, que começou a ser preparado em dezembro do ano passado, passeou desde a animada Sistema da Bruta até a romântica Você Não Sabe (Quero Ver) e uma releitura do sucesso Moda da Pinga (Marvada Pinga), famosa na voz de Inezita Barroso, uma das grandes inspirações da vida de Bruna.

A gravação de Melodias do Sertão teve também participação de César Menotti & Fabiano, considerados como padrinhos pela sertaneja, na também emotiva Se Você Voltar. A vertente sensível, afirma Bruna, é para "mostrar que a violeira tem um lado romântico também".

Representação feminina

Apesar do surgimento cada vez maior de cantores relacionados ao sertanejo universitário e suas batidas elétricas, Bruna Viola mantém firme sua veia caipira. "A música de raiz está voltando", prediz. "A viola cabe em qualquer lugar".

O estilo tradicional não é algo que Bruna pretenda mudar com o desenrolar da carreira. Fala, no entanto, do crescimento e alterações do gênero. "A música sertaneja tem suas mudanças", diz. "Cada um tem o seu público".

A artista, hoje residente em São Paulo, aprendeu a prezar pelo ritmo tradicional com a família. "O gosto pela música caipira veio totalmente do meu bisavô", conta. Com ele, em uma fazenda, pegou estima pelo som.

Ganhou no Natal o seu primeiro violão e, logo em seguida, se aventurou pelos eventos sertanejos do Brasil. "Eu que ia atrás dos encontros de violeiros", relembra.

"As pessoas ficavam curiosas para saber como era o trabalho dessa menina", revela. "Há 12 anos, não havia meninas tocando viola caipira".

A representação de mulheres no gênero do sertanejo, para a artista, está mudando. "A mulherada está aparecendo aí e 'vambora'. Temos que lutar pelo nosso espaço, cada uma com a sua personalidade", aposta.

Esse é o quarto trabalho lançado pela cantora - anteriormente, Bruna assinou dois discos independentes e um em estúdio. O que segue, além da vontade de se tornar mais conhecida, é o destaque para a música de raiz.

"Quero dar essa roupagem nova para ela sempre. Vou lutar a minha vida inteira para levantar essa bandeira. A música de raiz sempre estará em primeiro lugar", afirma.

