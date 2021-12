Série Perdidos no Espaço ganha nova versão na Netflix

Uma das séries de TV de maior sucesso dos anos 1960, que ganhou uma versão cinematográfica de pouca repercussão em 1998, Perdidos no Espaço volta ao ar em uma nova produção da Netflix. Com lançamento marcado para a próxima sexta-feira, 13, os dez episódios recontarão a saga da família Robinson, que, em 2046, tem sua nave desviada e vai parar em um planeta distante, desconhecido, inóspito e cheio de perigos.

Perdidos no Espaço foi um dos grandes sucessos dos anos 1960. A série ficou no ar de 1965 a 1968, nos Estados Unidos, tinha boa audiência, mas acabou cancelada pelos altos custos de produção. Quem já passou dos 40 anos lembra perfeitamente das aventuras dos Robinson e de duas figuras marcantes da série: o robô B9 e o histriônico Dr. Smith, interpretado pelo ator Jonathan Harris (falecido em 2002).

Nesse aspecto a nova versão da Netflix se arrisca muito ao tirar dois dos personagens mais marcantes de Perdidos no Espaço. Os antigos fãs devem sentir a ausência do robozinho que anunciava com sua voz metálica "Perigo! Perigo!" toda vez que surgia um problema. Para cumprir a função de mascote do caçula dos Robinson, o garoto Will (Maxwell Jenkins), foi criado um alienígena high-tech, longilíneo e de aparência um tanto assustadora, mas que também fará as vezes de salvador da trupe espacial.

A outra notória mudança é o personagem do afetado e histriônico Dr. Smith, que vem em versão feminina na produção da Netflix. Se no cinema ele ganhou a interpretação de Gary Oldman, na série atual o papel coube à comediante Parker Posey, mais conhecida por aqui como a Kitty Kowalski de Superman: O Retorno (2006). Ou seja, há fortes indícios de que o humor estará presente no programa de ficção científica.

Produção

Produzido pela Legendary Television e escrito por Matt Sazama e Burk Sharpless (Dracula Untold, Last Wack Hunter), Zack Estrin (Prison Break) serve como showrunner.

"Mantivemos o conteúdo emocional principal e os valores da série original Perdidos no Espaço, mas o atualizamos", diz Estrin. "Nós exploramos relacionamentos que são um pouco mais complicados, e algumas perguntas da série original que são respondidas".

Família

Os demais personagens estão mantidos na série atual. A família Robinson se completa com o pai, John (Toby Stephens); a mãe, Maureen (Molly Parker); e as irmãs de Will, Penny (Mina Sundwall) e Judy (Taylor Russell). No elenco fixo também está o ator argentino Ignacio Serricchio, que faz o papel do engenheiro Don West.

"Posso dizer que é uma versão inteligente e atual de uma grande história, de como os laços familiares são reconstruídos em um ambiente hostil. Os fãs da antiga série vão rememorar um pouco da sua inocência e os novos irão, com certeza, se divertir com essa moderna versão", disse Stephens ao site americano Collider.

Se depender da Nasa, Perdidos no Espaço atualizado tem tudo para emplacar. O episódio-piloto foi exibido com exclusividade na Estação Espacial Internacional, em órbita desde 1998 e que recebe equipes de vários países, e o público, formado por astronautas, aprovou.

"O que há de bom em Perdidos no Espaço é que tudo é possível", diz Estrin, showrunner da série. "Você nunca sabe que desafios vão estar lá. E você nunca sabe o que pode encontrar dentro de si para sobreviver", finaliza.

*Colaboração Márcia Moreira com informações da Netflix

