A série 'Sintonia' foi lançada nesta sexta-feira, 9, na plataforma de streaming Netflix. O seriado foi idealizado pelo produtor musical Kondzilla, e o primeiro episódio disponibilizado no canal do Youtube do empresário para promover a produção brasileira. O capítulo permanece disponível para os não assinantes da Netflix até este domingo, 11.

'Sintonia' conta a história de três amigos de infância, Nando (Christian Malheiros), Doni (MC Jottapê) e Rita (Bruna Mascarenhas), nascidos e criados na periferia paulistana. Cada um deles possui um sonho, que vai desde um futuro na carreira musical até a perigosa vida no mundo do crime.

A primeira temporada da série brasileira conta com seis episódios, cada um com 40 minutos. Confira o primeiro episódio:

Da Redação | Foto: Divulgação Série idealizada pelo produtor brasileiro Kondzilla estreia na Netflix

