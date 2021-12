Série 'Elite' estreia 2ª temporada nesta sexta-feira

A Netflix estreia nesta sexta-feira, 6, a segunda temporada da série espanhola Elite. Os novos episódios serão disponibilizados às 4h da manhã. O Caderno 2 preparou um resumo dos principais personagens e acontecimentos da primeira temporada. Confira:

O começo de tudo

Logo no início da série, um assassinato é mostrado. Em flashbacks, os episódios reconstroem o que aconteceu até ali. Em muitas cenas, personagens prestam depoimentos sobre o caso à polícia

Samuel (Itzan Escamilla), Nadia (Mina El Hammani) e Christian (Miguél Herrán) são três estudantes comuns, de famílias humildes, que frequentam o ensino médio em uma escola pública, San Steban. Quando a estrutura do colégio em que estudam desaba, os três ganham bolsas escolares para a escola de elite Las Encinas, patrocinadas pela construtora responsável pelo colapso.

Ao chegar à escola - a mais exclusiva da Espanha - os três são discriminados pela maioria dos ricos estudantes. Antes deles, um ex-aluno também bolsista, Pablo Ruiz, foi acusado de transmitir o vírus HIV a uma das estudantes da escola.

Samuel, no entanto, se aproxima de Marina, adolescente rebelde e filha do dono da construtora. Nadia acaba sendo obrigada a trabalhar com Guzmán, irmão de Marina e líder informal de um grupo de estudantes. Christian, por sua vez, se envolve com o casal Polo (Álvaro Rico) e Carla (Esther Expósito).

Recapitulando

Samuel trabalha como garçom no tempo livre e tem um irmão, Nano (Jaime Lorente), recém-saído da prisão. No primeiro episódio, Nano leva Samuel para pichar a casa do dono da construtora responsável pelo colapso do teto da escola San Sebastian.

Marina, por sua vez, convida Samuel e Nadia para sua festa de debutante. Christian também consegue um convite para o evento, após se tornar amigo de Ander (Áron Piper), filho do diretor de Las Encinas.

Ander é gay, não assumido, e deixa a festa de Marina para um encontro marcado pelo aplicativo Grindr. Ao chegar no local combinado, descobre que estava paquerando com Omar, seu traficante (e irmão de Nadia).

Na festa, Samuel sofre uma chantagem de Ventura, pai de Marina, que tem filmagens de Nano pichando sua casa. Em troca de não denunciar Nano, Ventura exige uma foto com Samuel, para publicidade da construtora. A festa termina em uma briga entre Marina, Guzmán e seus pais, por causa de Samuel. Nano aparece na festa e briga com Guzmán.

No dia seguinte, Marina vai à casa de Samuel para tranquilizá-lo e encontra Nano. Os dois demonstram interesse mútuo.

Na escola, Samuel e Marina trabalham juntos em um projeto sobre mídias sociais e se tornam cada vez mais próximos, assim como Nadia e Guzmán. Desafiado pela namorada, Lucrécia, Guzmán pretende tirar a virgindade de Nadia.

Nano, por sua vez, procura desesperadamente uma forma de pagar o dinheiro que deve a um perigoso bandido. Ele convence Samuel a roubar documentos que comprovam fraudes de Ventura, para chantageá-lo. Samuel não cumpre a missão, porque gosta de Marina.

Guzmán acaba se apaixonando de verdade por Nádia e, eventualmente, dá um tempo em seu relacionamento com Lucrécia. Ander encontra novamente Omar para comprar drogas, e os dois acabam se beijando. Ander se arrepende e sai às pressas

Christian, o terceiro bolsista da escola, se atrai pela rica Carla. Ela e o namorado, Polo, estão juntos há anos, e acabam vendo em Christian uma maneira de esquentar as coisas. Os três passam a ter um relacionamento poliamoroso, mas Polo não consegue controlar o seu ciúmes.

Samuel organiza uma festa em sua casa e convida Marina. Guzmán a encontra fazendo strip-tease e os dois discutem sobre HIV - Marina é a estudante que se relacionou com o ex-bolsista Pablo.

Nadia e Guzmán não vão nada bem - em um momento, Guzman a ofende por flertar com ele. Os dois acabam fazendo as pazes após muitos percalços.

Envolvida com Nano, Marina decide ajudá-lo a pagar o dinheiro que deve. Ela se convida para a casa de Carla, rouba as chaves e decora a senha do alarme. Depois passa as informações para Nano, que invade a casa e rouba uma cara coleção de relógios de Antonio, pai de Carla.

O assassinato

Marina nutre sentimentos pelos dois irmãos, Nano e Samuel, mas Samuel não sabe disso. Ela acaba engravidando de Nano e Samuel tenta desesperadamente descobrir quem é o pai. Nano e Marina combinam de fugir juntos.

Na noite da festa de ano da Las Encinas, Marina espera por Nano no deck da piscina da escola. Mas é encontrada por Polo. Durante uma briga, o rapaz a acerta com um troféu e a mata. Nano acaba sendo preso, acusado do crime.

