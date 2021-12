Mal estreou e a série adolescente da Netflix “Elite” foi renovada para a segunda temporada. A informação foi divulgada pelo “The Hollywood Reporter" nesta quarta-feira, 17, logo após, o serviço de streaming confirmou através de suas redes sociais a novidade.

A primeira temporada do thriller adolescente estreou no último dia 5 de outubro de 2018. Com atores do fenômeno “La Casa de Papel”, a nova temporada da telenovela espanhola estreia em 2019 e terá mais oitos episódios.

A série

Criada por Carlos Montero e Dario Madrona, o universo ficcional desenvolvido entre a Netflix e a produtora espanhola Zeta Audiovisual, é ambientada na escola de elite espanhola, para onde três alunos de classe baixa são enviados após odesabamento da antiga academia. Entretanto, a chegada dos novos alunos causa um desconforto e um choque cultural e econômico entre os alunos mais ricos do colégio.

Diante disso, a trama desenvolve o conflito entre aqueles que têm tudo e os que não têm nada a perder, o que cria uma espécie de tempestade que culmina em um assassinato. Quem está por trás do crime?

Igor Andrade Série 'Elite' da Netflix ganha segunda temporada

