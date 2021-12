Série de eventos resgata a vida e a obra de Gregório de Mattos

"Talvez o tempo de Gregório de Mattos ainda não chegou. Chegará, quem sabe, no dia em que formos capazes de olhar para a escrita dele e dizermos que tudo isso é passado, que agora somos bem melhores do que antes", escreve a curadora da exposição Gregórios, Lanussi Pasquali, sobre a obra do poeta barroco (1636-1696).

Em celebração aos 30 anos da Fundação Gregório de Mattos (FGM), a instituição apresenta "Gregórios", uma série de ações em homenagem ao Boca do Inferno. Dentre as atividades estão a inauguração de uma estátua feita em fibra de vidro pelo artista plástico baiano Tati Moreno, em tamanho real do poeta e com dispositivo vocal de presença.

A escultura, que declama trechos da poesia gregoriana na voz do ator Jackson Costa, ficará na área externa do Teatro Gregório de Mattos, na praça Castro Alves, Centro, como em um diálogo simbólico entre as duas referências da literatura baiana.

Na Sala Tabaris, nesta sexta-feira, 5, (com entrada gratuita), às 20 horas, e sábado e domingo (a preços populares), às 19 horas, Ricardo Bitencourt e o músico Leonardo Bittencourt sobem ao palco para uma curta temporada do espetáculo "Boca a Boca: um Solo para Gregório". A peça traz uma narrativa contemporânea com recital de poesias de Gregório em formato de show de rock.

Exposição

A TARDE teve acesso em primeira mão à exposição "Gregórios", montada na Galeria da Cidade, no Teatro Gregório de Mattos, que traz vida e obra do poeta para o público.

A mostra cria uma atmosfera seiscentista de Salvador com iluminação, sons, imagens e objetos feitos de materiais disponíveis na época, transportando os visitantes ao barroco do século XVII.

"Gregórios" foi o último trabalho assinado pelo artista plástico Joãozito, falecido em outubro passado.

Após a morte de Joãozito, o projeto foi tocado pela esposa dele, a artista plástica Lanussi Pasquali, por Carla Zollinger e pela cenógrafa Renata Mota.

"Partimos de dois princípios: contar a história e expor a obra dele, para estimular as pessoas a irem atrás das poesias. É uma literatura atual, mas que precisa de um recolhimento para maior absorção", diz Lanussi Pasquali sobre a idealização da mostra.

Gregório firmou-se como o primeiro poeta brasileiro e cultivou na obra a poesia lírica, satírica, erótica e religiosa.

Todas essas formas de expressão aparecem retratadas de maneira singular pelos ambientes interativos criados para a exposição, que ficará aberta ao público até o mês de maio, com visitação de terça a domingo, das 14 às 18 horas.

Como parte integrante da exposição, será destinado um espaço que retrata a trajetória da Fundação Gregório de Mattos, criada em 1986 e que, ao longo de três décadas, foi uma representação importante para alavancar ações e projetos culturais em Salvador.

Gil, Waly e Guerreiro

A FGM, que já foi dirigida por nomes como Gilberto Gil e Waly Salomão, hoje é presidida pelo diretor teatral Fernando Guerreiro, que está à frente da instituição desde 2013.

"A fundação teve muitos altos e baixos. Agora, voltamos a um protagonismo na vida cultural. É importantíssimo fazer essa homenagem, principalmente pelo nome que ela carrega, o que imputa um compromisso com a ousadia, principalmente no momento que estamos vivendo", reflete Guerreiro sobre a história da instituição.

O presidente ainda analisa o papel da fundação e acredita que ela tem extrema importância, por conseguir desenhar uma política cultural inclusiva para a cidade. "Temos uma preocupação muito grande de trabalhar Salvador como um todo e não restringir apenas ao eixo Barra-Pituba", comenta.

Para 2018, a FGM tem o plano de inaugurar um bureau de cinema, o Salvador Filmes, com o intuito de alimentar a cena audiovisual da cidade.

"O que não falta aqui é motivo para filmar, então estamos entrando com essa novidade", adianta Guerreiro.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

adblock ativo