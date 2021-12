Série da Netflix recupera mitologia para novos e antigos fãs

A história fantástica – e um tanto sombria – do filme O Cristal Encantado, de 1982, vai ganhar o que se chama, na indústria do entretenimento, de "prequel".

Ou seja, O Cristal Encantado: A Era da Resistência acontece antes dos eventos principais da história na qual se baseia. E estreia na Netflix a partir do dia 30 de agosto.

Em 10 episódios, a saga dos mágicos e fofos gelfings, uma raça pacífica que habita o planeta Thra, vai dar, novamente, o ar da graça – desta vez, na telinha do computador, TV ou smartphone.

E remodelada, graças aos avanços tecnológicos do universo das animações.

Nessa nova sequência de acontecimentos, três jovens representantes dos gelfings - Rian (voz, no original, de Taron Egerton, o Elton John do longa Rocketman), Deet (interpretada por Nathalie Emmanuel, a Missandei de Game of Thrones) e Brea (Anya Taylor-Joy, dos filmes A Bruxa e Fragmentado) - serão os responsáveis por restabelecer a paz em suas terras, ameaçadas pela "Escuridão".

Para isso, terão de descobrir o que está por trás do poder da raça vilã skeksis – arremedos terríveis de aves de rapina.

"Meu pai me apresentou a história de O Cristal Encantado quando eu tinha uns 7 anos", revelou o ator britânico Taron Egerton, na entrevista coletiva sobre a série, na edição americana da Comic-Con de San Diego deste ano.

"Era um de seus filmes favoritos da década de 1980, assim como a saga Star Wars e O Labirinto. Fiquei encantado. Foi considerado algo diferente de tudo o que já se tinha visto em termos de fantasia na época. E continua sendo", afirma o ator / dublador.

"Fiquei muito entusiasmado ao me envolver em um projeto do qual era fã quando criança. Interpretar meu personagem foi um processo e encontrar o tom certo para ele foi estimulante", disse a voz de Rian, que, assim como no filme Rocketman, também canta na série.

Elenco estrelado

O Cristal Encantado – A Era da Resistência tem direção de Louis Leterrier, do filme O Incrível Hulk (2008), e conta também com um poderoso elenco de vozes.

Caitriona Balfe (a Claire Randall de Outlander), Mark Strong (Kingsman: O Círculo Dourado), Alicia Vikander (Tomb Raider – A Origem), Mark Hamill (o eterno Luke Skywalker de Star Wars), e Lena Headey (a Cersei de Game of Thrones), entre outros, se dividem entre mocinhos e bandidos nessa clássica história de luta do bem contra o mal.

E que, apesar da pegada infantil, não é indicada para crianças muito pequenas.

