Foi divulgado o primeiro trailer da minissérie ‘A Vida e a História de Madam C.J. Walker’, que conta a trajetória da empreendedora que se tornou milionária no início do século 20, atuando no ramo de cosméticos. A série estreia dia 20 de março na Netflix.

De acordo com informações do Portal Geledés, ela criava produtos para cabelo afro e ficou conhecida como a primeira mulher negra da história dos Estados Unidos a fazer um milhão de dólares com um negócio próprio sem contar com herança.

Quem vai interpretar o papel de Madam C.J. Walker é a atriz Octavia Spencer (Histórias Cruzadas). A obra conta com um time de mulheres negras na produção, como Kasi Lemmons e DeMane Davis, que assinam a direção, Nicole Jefferson Asher e A’Lelia Bundles, que assinam o roteiro. Bundles é, inclusive, neta de Madam C.J. Walker, que escreveu a biografia que inspirou a minissérie, ‘On Her Own Grownd’.

Assista trailer abaixo:

Da Redação Série da Netflix conta história de primeira milionária negra dos EUA

