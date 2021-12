O que aconteceria se o The Walking Dead se fundisse ao Big Brother Brasil? A resposta está na nova série nacional da Netflix, Reality Z, cujo primeiro trailer foi divulgado nesta quarta-feira, 27.

Com participação de Sabrina Sato, Guilherme Weber e Ana Hartmann, a produção é ambientada no Rio de Janeiro. Na trama, a casa de um reality show denominado Olimpo, a Casa dos Deuses, acaba se tornando o único refúgio dos participantes e produtores que lutam pela sobrevivência durante o apocalipse zumbi.

Composta por dez episódios, a série tem como inspiração a série Dead Set, criada por Charlie Brooker. Cláudio Torres (Magnífica 70) assume a direção do show que conta com roteiro de João Costa e produção executiva com Renata Brandão.

Reality Z estreia na Netflix no dia 10 de junho. Confira o trailer abaixo.

Da Redação Série brasileira da Netflix que mistura zumbis e reality show tem trailer divulgado

adblock ativo