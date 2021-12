Seriado da Globo reúne Sônia Braga e Antônio Fagundes

De roupão branco, recém-saída da sala de maquiagem, uma bem-humorada Sônia Braga dá entrevista sobre sua volta à TV, num episódio da série "As Cariocas", da Rede Globo. Chega Daniel Filho, o diretor, e anuncia: "Fafá chegou!" A atriz suspira, para tudo, desce dois lances de escada correndo e vai para a porta do estúdio esperar o amigo "Fafá" entrar. Quem atende pelo apelido é Antônio Fagundes, seu par em Dancin Days, que Sônia não via já havia dez anos. "Isso não é um trabalho, é um prêmio!", exclama o ator, lacrimejando, com Sônia agarrada a seu pescoço - e não é força de expressão.

