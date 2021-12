Sérgio Marone e Maria Maya se apresentam em peça no Jorge Amado

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de teatro



Os atores Sergio Marone, Maria Maya, Daniela Galli e Rodrigo Nogueira estarão neste final de semana em Salvador para apresentar o espetáculo ¿PLAY, Sexo, Mentiras e Videotape¿, por meio do Projeto Catálogo Brasileiro de Teatro 2011. Com texto de Rodrigo Nogueira e direção de Ivan Sugahara, a comédia estará em cartaz no Teatro Jorge Amado neste sábado, às 20 horas, e no domingo, às 19 horas.

adblock ativo