Sérgio Mallandro apresenta stand up em Salvador

Sergio Mallando chega a Salvador com o stand up “Mallandramente”, onde conta historias de sua carreira e de sua vida de um jeito hilário. O artista fará única apresentação domingo, 12, às 19h, no Teatro Isba. Os ingressos custam entre R$ 40,00 e R$ 80,00 e estão à venda no site compreingressos.com/catalogodeteatro e no local.

Nas histórias cita seu padrasto general, Xuxa, Marlene Mattos, Wagner Monte, Maradona, Jorge Benjor, Silvio Santos. Também conta como é viver e morar junto com sua ex-mulher Mary Mallandro. Sérgio promete que sou show não é só "glu glu, yeah yeah" e que tem historias hilárias e uma boa participação do público que ainda abre a Porta dos Desesperados.

