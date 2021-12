Sérgio Mallandro acerta participação em "A Fazenda 3"

Sérgio Mallandro finalmente acertou sua participação no reality show rural "A Fazenda 3", da Record. De acordo com a coluna 'Zapping', do jornal 'Agora São Paulo', o humorista fechou contrato com a emissora depois de recusar o convite para a primeira edição, em maio de 2009.





Atualmente, Mallandro voltou a aparecer na Globo, participando de um quadro no programa "Caldeirão do Huck".



Ainda segundo a coluna, também estarão na terceira edição da atração a apresentadora Monique Evans, contratada da Rede TV!, e o maquiador das celebridades Carlos Carrasco.



"A Fazenda 3" tem estreia prevista para a segunda quinzena de setembro.

