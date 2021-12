Sérgio Malandro volta à Globo como jurado do Caldeirão do Huck

Depois de 20 anos fora da Rede Globo, o apresentador Sérgio Malandro voltará à programação da emissora carioca. Segundo informações da coluna Na Telinha, o comediante participará do programa Caldeirão do Huck como jurado para escolher um novo integrante do Zorra Total.



A mesa de jurados será composta ainda por Ingrid Guimarães, Fabiana Karla e Marcius Melhem (Os Caras de Pau). De acordo com a coluna, dois candidatos, dentre oito que chegaram à semifinal, serão escolhidos pelos atores.

