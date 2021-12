Sergio Krakowski faz três noites de shows

No próximo fim de semana, a Caixa Cultural Salvador recebe show do renomado pandeirista Sergio Krakowski. Acompanhado dos músicos Ivo Senra (piano) e Luis Leite (violão), ele apresenta "Carrossel de Pássaros", seu primeiro disco solo.



O álbum sintetiza a sensibilidade do músico, aprimorada durante anos de intensas apresentações no Brasil e no exterior. Entre as canções, estão composições inéditas de Sergio, temas folclóricos com arranjos originais e improvisações coletivas baseadas em cantos de pássaros.



As apresentações acontecem sexta, 22, às 20h, sábado, 23, às 18h e às 20h e domingo, 24, às 19h, com ingressos a R$ 8 e R$ 4.

Assista vídeo com apresentação de Sergio Krakowski:

