No último sábado, 14, a apresentadora Xuxa participou de um dos quadros do programa Legendários, da Record, apresentado por Marcos Mion. Durante uma viagem de carro, os dois conversaram sobre a carreira da rainha dos baixinhos e uma das revelações de Xuxa foi sobre o beijo entre ela e o humorista Sérgio Mallandro, gravado para o filme Lua de Cristal, sucesso de bilheteria nos anos 1980.

A apresentadora revelou que, durante a gravação da cena do beijo, chegou a dar um tapa no rosto de Mallandro pelo fato de ele a ter beijado com a língua, sendo que o combinado era apenas um 'selinho'.

"Ele baba. Quando ele fala com você ele baba muito. Tinha uma cena de beijo, um selinho, meio Branca de Neve, aí ele me coloca a língua, dei um tapa nele. 'Qual é Sérgio? De língua? Que nojo!'", lembra a apresentadora, aos risos.



Namoros

Xuxa também falou sobre o namoro com Ayrton Senna e disse que pretendia voltar a se relacionar com o piloto. Ela ainda contou sobre o nascimento de Sasha. Xuxa disse que decidiu que teria um filho e pretendia engravidar de inseminação artificial, mas começou a namorar Luciano Szafir, com quem acabou engravidando de Sasha.

Estadão Conteúdo 'Senti nojo', diz Xuxa sobre beijo em Sérgio Mallandro

