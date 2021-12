Seminários do MAB trazem à cidade grupos do Rio e de NY

Apreciadores da música de concerto terão uma série de programas imperdíveis entre este sábado e a quarta-feira, quando Salvador abrigará a terceira edição dos Seminários do Música de Agora na Bahia (MAB), que traz à cidade dois grupos de alto nível: International Contemporary Ensemble (ICE, de Nova York) e Abstrai (do Rio de Janeiro).

Com patrocínio da Petrobras, através da seleção pública de Redes de Música, o MAB oferece nos Seminários workshops, palestras e conferências dirigidos a músicos e estudantes de música.

Já para o grande público, os concertos - todos gratuitos - são a atração. Desta vez, haverá quatro concertos: dois do ICE e dois do Abstrai.

O ICE é um coletivo que reúne até 35 músicos em Nova York (de acordo com a ocasião), sempre com muitos elogios da crítica e do público pela ousadia e despojamento de suas apresentações.

Com um repertório que abrange até 500 composições de novos autores, o ICE é visto pelo jornal New York Times como "um dos mais talentosos e ousados grupos da nova música".

Em Salvador, o ICE fará dois concertos em formatos descontraídos. O primeiro será sábado, no Oliveira's House Bar (Santo Antônio), e o segundo no dia seguinte, no Piso C do Teatro Castro Alves.

Canto e tecnologia

Já os cariocas do Abstrai se destacam pela abordagem não-ortodoxa da música de concerto, utilizando, de forma ousada, recursos como o canto e a tecnologia - além de instrumentos tradicionais como flauta, clarineta, sax, violão, piano, violino, violoncelo e percussão.

Em Salvador, o Abstrai se apresenta nas próximas terça (25, na Reitoria da Ufba) e quarta-feira (26, no Espaço Xisto Bahia, Barris).

No repertório, peças de compositores atuais, como Guilherme Bertissolo, Paulo Costa Lima, Paulo Rios Filho, Vinícius Amaro, Pauxy Gentil-Nunes (Abstrai) e Hans Joachim Koellreutter (1915- 2005), um dos fundadores da Escola de Música da Ufba.

