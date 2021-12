Seminário revê a obra e o pensamento de Thales de Azevedo

O trabalho como médico, escritor, antropólogo, historiador e professor universitário fez de Thales de Azevedo (1904 - 1995) um dos grandes pensadores baianos no século 20. De terça, 10, a sexta-feira, 13, o seminário Relendo Thales de Azevedo revisita e atualiza a produção do intelectual, em uma programação diversa (ver abaixo).

A iniciativa, que nasceu na Academia de Letras da Bahia e foi abarcada por outras instituições, dá início ao programa Relendo Pensadores Baianos, que nos próximos anos vai abarcar as obras de Edgard Santos, Rômulo Almeida, Anísio Teixeira e Milton Santos, entre outros.

"Não se trata só de reler. Com o seminário, vamos dar atenção à sua obra, ver como permanece viva em temas como relações raciais, estado, religião, antropologia do cotidiano, corpo e saúde, arte, literatura", explica Ordep Serra, coordenador geral do evento.

Thales de Azevedo alcançou notoriedade como professor universitário, passando pela Faculdade de Medicina e posteriormente pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, criada em 1941. Dentre os vários livros publicados, destaca-se o premiado Povoamento da Cidade do Salvador (1949).

"A antropologia do cotidiano começa com Thales de Azevedo e esse livro, um clássico da antropologia e sociologia brasileiras. Ele cruzou as fronteiras, atuou em diversas universidades brasileiras e estrangeiras, dirigiu um programa da Columbia University sobre ciência social na Bahia", afirma Ordep Serra.

O pesquisador estadunidense John Colling, da Universidade da Cidade de New York, um dos convidados internacionais do seminário, destaca a atuação pioneira de Thales de Azevedo no campo da antropologia.

"Eu o vejo à frente do seu tempo. Um etnógrafo, com formação em medicina, que se interessou nas formas sentimentais, da vida, do afeto, do corpo, do desejo, da movimentação em praças públicas, de uma forma que só agora estamos retomando esses discursos".

Programação

O início das atividades acontece nesta terça-feira, 10, às 19 horas, no Museu de Arte da Bahia (MAB), com a abertura da exposição Presença de Thales, composta de aquarelas, memória fotográfica e objetos de trabalho do homenageado.

A parte acadêmica, para previamente inscritos, conta com comunicações de trabalhos e mesas redondas com pesquisadores brasileiros e estrangeiros, de quarta a sexta-feira, no Convento do Desterro e na Academia de Letras da Bahia, respectivamente.

Um concerto com Mario Ulloa e o Madrigal da Ufba encerram a programação sexta, às 20 horas, na reitoria. O evento é uma iniciativa da Universidade Federal da Bahia e de instituições como Academia de Letras da Bahia, Associação Brasileira de Antropologia, Museu de Arte da Bahia e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.

