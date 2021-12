Seminário Nacional do PT de Todas as Lutas tem participação da Band’Aiyê, Petra Perón e mais; confira a programação

Será transmitido neste sábado, 20, e domingo, 21, a partir das 9h, nas redes sociais do PT de Todas as Lutas o “Seminário Nacional do PT de Todas as Lutas”. O evento será um espaço de diálogo e luta, mas também de valorização da cultura.

Durante a transmissão do evento, o público poderá contar com participações especiais da Band’Aiyê, mais antigo bloco afro do Carnaval de Salvador; o artista e secretário de Agricultura de Irecê Cezar Damasio em dupla com Clendison Nunes artista e Coordenador do NTE da região de Irecê; Sidney Argolo e Grupo Étnico Cultural da Bahia direto do bairro da PAZ, a cantora Deb Sants de Ilhéus; as drag queens e performer’s Petra Peron e Rosa Morena, o Canto Indígena, com Itamauí e Inauí Pataxó da Aldeia Mirapé; o artista da MPB – Música da Periferia Brasileira, Lucas Oliveira, de São Paulo; o forrozeiro Cicinho de Assis e Julie de Assis; a amiga Mameto nkisi, Mameto Kamurici da Goméia do com sua saudação Bantu e do artista e coordenador de povos tradicionais da CDA/SDR, Roque Peixoto.

Confira a grade de apresentações.

