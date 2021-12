Semifinalista do 'The Voice' canta 'O Sapo Não Lava O Pé' e recebe críticas

Priscila Tossan, participante do "The Voice Brasil" que vem chamando atenção nas redes sociais desde sua primeira apresentação no programa, surpreendeu o público e os jurados ao cantar uma versão reggae da música infantil "O Sapo Não Lava o Pé".

"Sempre quis cantar músicas infantis para trazer as crianças mais para perto. Acho que sou muito criança. E também lembrar da minha infância, que passou muito rápido", explicou Priscila após a apresentação.

A cantora foi garantida como semifinalista do programa da TV Globo e vibrou: "Estou bastante emocionada. Deus é bom", disse.

Ivete Sangalo, uma das juradas, elogiou a performance: "Vou te falar uma coisa: está garantido, agora, uma versão para os meus filhos de uma nova leitura de 'O Sapo Não Lava o Pé'. Eu nunca vi um sapo tão suingado na minha vida."

Reações

A maior parte dos internautas, entretanto, criticou a escolha da música nas redes sociais. "Eu oficialmente desisti dessa edição, quando duas artistas completas como a Dri e a Marine não foram escolhidas, mas uma candidata mediana que cantou o sapo não lava o pé não só foi escolhida, como foi posta em um pedestal 'acima' dos outros candidatos", disse um usuário do Twitter. Uma parcela dos telespectadores aprovou a apresentação de Priscila.

