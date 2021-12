Semana Santa: confira a programação e aproveite o feriado

Para quem vai passar o fim de semana prolongado em Salvador, não faltarão motivos para sair de casa e aproveitar os dias de folga. A programação tem opções para todos os gostos, de espetáculos teatrais, shows e exposições, até apresentações de grupos de dança e estreias no cinema.

Um dos destaques da agenda é a comédia “Cândida”, do dramaturgo irlandês Bernard Shaw (Prêmio Nobel de Literatura) e que traz no papel-título a atriz Bia Seidel. A montagem tem como temas centrais o amor e o casamento e conta ainda com os atores Fernanda Maia, João Bourbonnais, Sergio Mastropasqua, Thiago Carreira e Thiago Ledier.

Espetáculo com Bia Seidel, no Teatro Sesc - Casa do Comércio, é um dos destaques de programação

Segundo o diretor da peça Zé Henrique (indicado ao Prêmio Shell de Teatro 2009), a montagem levanta questionamentos sobre as necessidades afetivas da mulher, que fica dividida entre a segurança proporcionada pelo casamento estável com o pastor e a vontade de se entregar a paixão cheia de surpresas e emoções com um jovem. Henrique não conta com quem ela fica, mas sabe-se que o final é surpreendente.

Mais cerca de 30 espetáculos, a maioria comédia, podem ser conferidos neste final de semana, como “Absoluta!”, “Os Cafajestes”, “Palharia, Palhaço, Palhaçaria” e “Divorciadas, evangélicas e vegetarianas”. Para a criançada existem boas opções, a exemplo de “Os Nossos Saltimbancos” e “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”.

Na telona – Os cinéfilos também têm bons motivos para correr aos cinemas. Três estreias estão programadas a partir desta sexta-feira, 2. Uma delas promete levar multidões às salas de cinema: o longa "Chico Xavier", que conta a história do maior médium brasileiro e adepto da doutrina espírita.





Longa 'Chico Xavier' conta a história do maior líder espírita do Brasil

Outro longa que entra no circuito nacional é “Atraídos pelo Crime”, com o astro de Hollywood Richard Gere e dirigido por Antoine Fuqua. O filme conta a história de três policiais do Brooklyn – Eddie Dugan (Richard Gere), Tango (Don Cheadle) e Sal (Ethan Hawke) –, com carreiras distintas e que ficam presos na mesma cena de um crime.

Exposição – Bom programa para o feriadão da Semana Santa são as exposições nos museus da cidade. No total, mais de 30 mostras, com diversos temas, podem ser conferidas. A maioria tem visitação gratuita, com horários que variam das 9h às 21h.

Algumas têm como tema a capital baiana, que completou 461 anos no último dia 29, como “Baianidade”. A mostra reúne imagens registradas por 20 fotógrafos, que abordam as mais diversas formas de expressão, entre elas a cultural, arquitetônica e religiosa da cidade. O trabalho pode ser visto no Shopping Paseo Itaigara.

“Pelos Caminhos de Salvador”, em cartaz no Museu Tempostal, no Centro Histórico, aborda o crescimento, urbanização e o desenvolvimento da cidade nos últimos anos, além de retratar a beleza de diversos bairros e pontos importantes da capital.

Música – Para aqueles que não abrem mão de uma programação mais agitada, a dica é conferir os shows que prometem animação nos próximos dias. Um dos destaques é a apresentação do grupo Revelação, no Cais Dourado, neste domingo. Na ocasião, o sexteto carioca fará show de divulgação do CD e DVD “Ao Vivo no Morro”.



A apresentação única em Salvador faz parte da turnê nacional para divulgação do novo trabalho. Na Bahia, o grupo vai animar os fãs com os sucessos dos cerca de 20 anos de carreira e regravações de outros artistas, além de músicas inéditas. A abertura será às 14 horas e terá ainda os grupos Rota do Samba, Paparico, Movimento e Fora da Mídia.

Outro evento que promete animação é voltado ao público que gosta do bate-estaca. É o “Sunrise”, que acontece nesta sexta-feira, 02, no Espaço Oásis, Praia do Forte. A festa será comandada pelos DJs Carlo Dall'Anese, Tom Keller, Enrico Massiero, Black & Decker e Miss Kelly Marie, a partir das 23h.

Já os roqueiros terão animação garantida nesta sexta. O grupo De Gales apresenta show com o melhor do rock inglês no Groove Bar, na Barra, às 22h. Composta por Bruno Galba (vocal), Daniel Ferreira (baixo), Jorge Tik (guitarra), Leonardo Vieira (guitarra) e Felipe Ventin (bateria), a banda canta nos shows hits de Arctic Monkeys, Stereophonics, Coldplay, Radiohead, Kooks, Muse e Franz Ferdinand. O evento ainda terá discotecagem com o DJ residente Pinguim.

