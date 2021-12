Semana do Design será realizada em vários pontos de Salvador

Com palestras e exposições, a Semana do Design Salvador (SDS) começa na próxima quinta-feira, 17, e vai até o dia 20 de outubro, no Espaço Colabore (Parque da Cidade) e em diversos pontos da capital baiana, como Uneb, Rede+ e HUB Salvador.

Para participar do evento gratuito é necessário se inscrever através do Site Oficial. O festival urbano contará com a presença de diversos profissionais do design, com palestras, talks, exposições, oficinas, workshops, show e atividades voltadas para as crianças.

“Queremos contribuir com a formação do olhar dos designers e arquitetos, além de promover a cultura do design em suas conexões - arquitetura, arte, decoração, urbanismo, inclusão social, negócios, empreendedorismo e inovação tecnológica”, contou Anderson Falcão, organizador e curador do evento.

