Semana de Museus tem atividades em 59 espaços

“Museus e histórias controversas: dizer o indizível em museus” é o tema da 15ª Semana Nacional de Museus, que começou nesta segunda-feira, 15, e segue com programação gratuita, até o próximo dia 21, em 59 espaços da capital e interior da Bahia.

Em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), foi lançada a campanha #MusEuSouMais com o objetivo de mobilizar a cidade e incentivar a educação patrimonial.

Segundo a diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), Ana Liberato, as campanhas promovidas pelas semanas concedem a oportunidade de desconstruir a ideia de que museu é o lugar de guardar peças antigas. “Não tenho dúvidas de que as pessoas estão mais próximas dos museus”.

Liberato destacou que o museu também é o local de reflexão, que é importante abordar temas como o preconceito, as guerras e revoluções sociais.

“O artista quando produz uma obra de arte, ele também quer externar os problemas sociais”, alertou a gestora.

Programação

O evento contará com workshops de interferência, palestras, exibição de filmes mesas-redondas e oficinas.

Quem for ao Museu de Arte Moderna da Bahia, localizado na avenida Contorno, a partir da próxima sexta, 19, terá a oportunidade de conferir a exposição da fotógrafa Rose Nascimento, ‘Eles por Ela’ que aborda o nu masculino com 23 imagens de seis modelos.

No interior baiano, ocorrem atividades nos museus do Recolhimento dos Humildes (Santo Amaro) e Parque Histórico Castro Alves (Cabaceiras do Paraguaçu).

