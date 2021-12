Semana de moda mineira reforça valor do trabalho artesanal

Belo Horizonte - O primeiro dia de desfiles do Minas Trend, um dos maiores eventos de moda do País, mostrou que a excelência da produção fashion mineira está no fazer artesanal. A semana de moda, que começou nesta terça-feira, 6, e segue até sexta-feira, 9, já antecipa as propostas para o inverno 2016.

Um dos destaques foi a presença da atriz Camila Queiroz na passarela da marca mineira Fabiana Milazzo. A jovem, que ficou conhecida pela personagem Angel na novela "Verdades Secretas", abriu e fechou o desfile que apresentou looks de moda festa. A novidade na coleção foi a aposta na alfaiataria como referência à dualidade masculino x feminino - tão em alta na moda.

A Vivaz, outra marca mineira especializada em moda festa, trouxe para o seu inverno 2016 um tom de conto de fadas contemporâneo. Peças vaporosas com fluidez e leveza de tecidos mostraram o delicado trabalho artesanal do time de estilo. O uso de georgete de seda com aplicações de rendas e babados, por exemplo, conquistam o gosto de mulheres que optam pelo clima romântico.

Artes e arquitetura

O estilista mineiro Lucas Magalhães foi até o mundo das artes plásticas, em nomes como Franz Kline e Agnes Martin, para buscar inspiração e desenvolver as propostas da sua nova coleção (foto abaixo). Conhecido nacionalmente pela sua expertise em trabalhar com tricô, o designer também investiu no couro e na alfaiataria como base da estrutura de suas peças.

Na Faven, marca encabeçada pela dupla Natalia Pessoa e Hingrid Sathler, aparecem referências à arquitetura já que a famosa Escola da Bauhaus foi o ponto de partida. Grafismos dominam o belo trabalho de recortes e assimetria das mineiras, que priorizaram na sua cartela cores como azul marinho, tangerina e bordô.



<GALERIA ID=20335/>



* O repórter viajou a convite do Minas Trend.

adblock ativo