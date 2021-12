Semana de Fotografia da Bahia promove oficinas gratuitas

As inscrições para a primeira edição da "Semana de Fotografia da Bahia" começam nesta terça-feira, 26. O evento acontecerá de 2 a 6 de agosto, na Caixa Cultural, que fica na rua Carlos Gomes, no Centro de Salvador.

Os interessados devem se inscrever por meio do email semanadefotografiadabahia@gmail.com. A seleção seguirá a ordem dos inscritos. Cada oficina comportará de 10 a 20 participantes e não haverá limite de idade.

O evento contará com a presença de fotógrafos nacionais e estrangeiros e é indicado tanto ao público especializado como a iniciantes e entusiastas.

O objetivo da da primeira edição é inserir Salvador no calendário dos grandes eventos da fotografia no Brasil. Serão realizadas oficinas, conferência, mesa redonda, mostras fotográficas, exibições de filmes e lançamentos de livros voltados para a arte da fotografia com o tema "Narrativas Visuais e Fronteiras entre a Arte e o Documental".

A "Semana de Fotografia" fará uma homenagem especial à fotógrafa baiana Arlete Soares na noite de abertura, no dia 2 de agosto. A fotógrafa participará de uma conferência em que apresentará a sua longa trajetória na fotografia.

Também será inaugurada a mostra "Caminhos de Arlete Soares", contendo parte do amplo acervo, que ficará em cartaz até o dia 21 de agosto, na Caixa Cultural Salvador.

Outras grandes referências da fotografia autoral vão participar do encontro, como Maureen Bisilliat, Nair Benedicto, Mariana David, Amanda Oliveira, Caroline Paternostro, Aristides Alves, Rafael Martins, Bauer Sá, Kazuo Okubo e Antonello Veneri. O coordenador artístico é Umeru Bahia.

