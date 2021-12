Semana Cultural de Portugal em Salvador tem Teresa Salgueiro

A capital baiana e a "terrinha" estarão mais unidas nos próximos dias. Desta segunda, 7, até quarta-feira, 9, acontece no Pestana Convento do Carmo a segunda Semana Cultural de Portugal em Salvador. Parte da programação é formada por atividades gratuitas e abertas ao público.

Nesta segunda, às 19h20, será inaugurada a exposição 25 Anos da Arte de Menelaw Sete, na qual o artista baiano faz alusão ao poeta português Luís Vaz de Camões. Na ocasião, Menelaw vai pintar um quadro juntamente com a cantora portuguesa Teresa Salgueiro. A mostra vai ficar aberta à visitação no convento durante um mês.

Terça, às 19 horas, acontece a palestra O Vinho do Porto: Tradição, Cultura e Sociedade, com Manuel Cabral, presidente do Instituto dos Vinhos Douro e Porto (IVDP). Já às 19h30, o evento recebe a mostra A Azuleijeria Portuguesa na Moda Brasileira.

Quarta-feira, a programação começa às 17 horas, com o desfile de joias Adriana Motta, apresentando peças feitas com pedras brasileiras, e um coquetel para convidados.

Às 19 horas, será realizada a palestra Sistema Tributário Brasileiro X Sistema Tributário da União Europeia, com Helconio Almeida, mestre em direito tributário.

