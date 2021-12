Sem pagar aluguel por dois anos, Latino recebe ordem de despejo

O cantor Latino está sob ameaça de despejo por não pagar o aluguel da casa onde vive. Segundo a coluna Retratos da Vida, publicada no jornal Extra, um oficial de justiça foi até a residência do artista para lhe entregar a ordem de despejo pelo não pagamento de dois anos do débito.

Latino disse ainda que o problema está sendo resolvido pelo seu advogado.

adblock ativo