Sem Fiuk, nova temporada de Malhação tem queda na audiência

O primeiro capítulo da nova temporada de "Malhação", iniciada nesta segunda-feira, 23, teve uma queda na audiência comparada à fase anterior, intitulada “Malhação ID” e que teve Fiuk como protagonista. De acordo com dados prévios do Ibope, o primeiro dia de exibição do novo elenco marcou 16 pontos. Na última semana, a temporada anterior marcou entre 21 e 17 pontos. Cada ponto é equivalente a cerca de 60 mil residências na Grande São Paulo.







Apesar dos números mais animadores, a temporada estrelada por Fiuk teve um dos piores índices de audiência da história da trama, que estreou em abril de 1995. Para melhorar os resultados, a direção resolveu renovar todo o elenco da história voltada para o público adolescente. A Globo convidou Emanuel Jacobina, um dos criadores do folhetim, para voltar a escrever a novela.









adblock ativo