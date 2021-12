Sem contrato com a Globo, Caio Castro assina com a MTV

Caio Castro é o mais novo contratado da MTV Brasil. O ator, que encerrou recentemente a novela Novo Mundo, na Globo, irá comandar a quarta temporada do reality show Are You The One? Brasil.

O antigo apresentador do programa era o ator Felipe Titto, que está no elenco da novela O Outro Lado do Paraíso, da Globo, e por essa razão não pôde assumir a nova temporada.

Castro, assim como muitos outros atores, não possui mais vínculo fixo com a Globo, embora sempre seja escalado para grandes papéis, como aconteceu em Novo Mundo, novela em que interpretou D. Pedro I.

As gravações da nova temporada do Are You The One? Brasil estão previstas para novembro e dezembro, em uma mansão em Búzios, no Rio de Janeiro.

"Estou muito animado com este novo projeto. É mais um novo desafio para mim. Vai ser muito bacana acompanhar de perto essa competição", disse Caio em comunicado oficial enviado à imprensa.

O Are You The One? Brasil é um reality de relacionamento, que confina dez homens e dez mulheres, solteiros, que são testados em provas enquanto tentam descobrir quem é seu par ideal dentro da casa. Se os dez pares se formarem ao final de dez semanas, todos ganham o prêmio de R$ 500 mil.

adblock ativo