Sem contrato com a Globo, atrizes fazem testes no HBO

A pouca quantidade de artistas conhecidos disponíveis e sem contrato com outras emissoras obrigou a produção de "O Negócio" a abrir teste de elenco que durou semanas até que as três protagonistas fossem escolhidas pela Mixer e HBO.



"Foi um desafio enorme. A gente foi sem ideia preconcebida e abriu teste para ver quem tinha a ver com a personagem. A gente achava uma, mas tinha que testar não só a qualidade, mas a química entre elas. Elas ensaiavam juntas uma cena e assim refazíamos o teste", relembra o diretor-geral da série, Michel Tikhomiroff.

Roberto Rios diz que somente a beleza não era o suficiente para que as atrizes fossem escaladas. "Cada personagem tem psicologia e tipo físico diferente. Não dava para pegar todas iguais. A Luna é a narradora, também tinha de ter a voz bonita. A Juliana (Schalch) foi um achado, ela tinha esse tipo específico e era linda. Pegar uma bonita sem dar certo, fica parecendo o Cantando na Chuva", compara o vice-presidente de produções originais latinas da HBO.

Rios avalia que nenhuma emissora pode concentrar os melhores atores. "Você pode tentar controlar o mundo inteiro, mas não vai conseguir", dispara. Para ele, ter vínculos com um determinado canal não representa o desejo de parte dos atores. "Existe gente fabulosa que está por aí e não necessariamente quer entrar nessa camisa de força, que é um contrato exclusivo de televisão. Nem todo mundo quer essa vida. Essa foi nossa sorte. O legal foi colocar as três, que são novas na nossa vitrine", analisa o executivo.

Das três, Rafaela Mandelli, de 32 anos, é a única com contrato fixo e mais aparições na TV. Com passagem por produções como "Malhação", ela também atuou em produções da Record, emissora com a qual ainda mantém vínculo. Conhecida pelo seriado "Clandestinos", da Globo, em que atuou ao lado de sua irmã gêmea, Giselle, Michelle Batista, de 27, fez uma participação recente em "Saramandaia", em que interpretou a jovem Vitória Villar, personagem de Lilia Cabral. Já Juliana Schalch, de 28, gravou o seriado "A Teia", sem data de estreia marcada na Globo. Ela também esteve no elenco da comédia "E Aí, Comeu?", sucesso de bilheteria. Entre os rostos conhecidos de "O Negócio" estão Milhem Cortaz e Guilherme Weber.

