'Selva divertida' é destaque em shopping na Paralela

Já sentiu aquela vontade de realizar um passeio pela selva com direito a circuitos com escaladas, trilhas e pontes junto ao seu pequeno? Este problema pode ser resolvido. O Parque Safari Kids trouxe para o shopping Paralela a "Selva Divertida".

A atração, que reúne brinquedos infláveis gigantes, conta com um cenário composto por réplicas de animais exóticos, cipós e muito verde.

Dentro de uma piscina com 760 mil bolinhas, os pequenos também podem brincar no escorregador do crocodilo gigante inflável, de 8,5m de altura, feito em impressão 3D. Há ainda uma estrutura com três torres, passarelas e outros escorregadores.

O valor de entrada para o parque, que estará disponível até 16 de julho, é de R$ 15. O espaço é aberto a crianças de todas as idades e adultos.

adblock ativo