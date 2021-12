'Selfie' do Oscar surpreendeu até a Samsung, garante empresa

A Samsung disse que o "selfie" tirado na cerimônia de entrega do Oscar, e que se tornou viral nas redes sociais em poucos minutos, foi uma "surpresa para todos".

Vários jornais disseram que tudo não passou de uma jogada de marketing planejada pela empresa, patrocinadora da maior festa do cinema mundial.

Depois da gigantesca publicidade gerada quando a apresentadora dessa edição do Oscar, Ellen DeGeneres, usou um celular Samsung para tirar a foto, o gigante sul-coreano de tecnologia garantiu que doará US$ 1,5 milhão para instituições de caridade escolhidas pela anfitriã.

O Wall Street Journal (WSJ) informou que o "selfie" com várias estrelas de Hollywood "não era de todo imprevisto", alegando que o uso de um smartphone Samsung era parte de um acordo de patrocínio e publicidade de US$ 20 milhões com a ABC, a emissora que transmitiu pela TV a maior festa de Hollywood.

Nos ensaios, executivos da Samsung ensinaram DeGeneres a usar o Samsung Galaxy, com o qual ela tirou a foto, revelou o WSJ.

Outros veículos destacaram que, apesar de a anfitriã ter usado o aparelho da Samsung para fazer o "selfie", ela usou seu próprio iPhone para mandar tuítes quando estava nos bastidores.

Em um comunicado, no qual não negou que a foto tenha sido programada, a Samsung afirmou que o "selfie" foi algo que "ninguém esperava".

"Embora fôssemos um dos patrocinadores da festa do Oscar e tivéssemos um acordo com a ABC, agradou-nos ver Ellen usar o dispositivo, quando todo o mundo falava do 'selfie'", declarou a companhia. "Uma grande surpresa para todos. Ela captou algo que ninguém esperava", completou a nota.

A Samsung acrescentou que "em homenagem a esse momento épico", que gerou mais de 3 milhões de retuítes até agora, a empresa doará US$ 1,5 milhão para duas organizações beneficentes escolhidas por Ellen DeGeneres: o hospital infantil St. Jude's e a sociedade protetora dos animais Humane Society.

Várias estrelas, como Brad Pitt, Bradley Cooper, Meryl Streep, Kevin Spacey, Lupita Nyong'o e Jennifer Lawrence, aparecem no agora mais famoso "selfie" de todos.

Durante a festa, Ellen DeGeneres contou que o microblog Twitter entrou em contato com ela para lhe dizer que seu "selfie" havia quebrado o recorde de retuítes.

A apresentadora convidou os espectadores, então, a continuar o compartilhamento e bater esse recorde. Em cinco minutos, o "selfie" já havia sido retuitado 100 mil vezes e, em 90 minutos, 1,9 milhão de vezes. Nesta quarta, a foto já havia gerado 3,25 milhões de retuítes.

