Selecionado filme nacional que vai disputar vaga no Oscar

O filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de Daniel Ribeiro, vai representar o Brasil na disputa para uma vaga entre os cinco finalistas a Melhor Filme Estrangeiro do Oscar 2015, que será realizada em 22 de fevereiro em Los Angeles.

O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira, 18, pela ministra da Cultura Marta Suplicy, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

O longa bateu outros 17 concorrentes como Entre Nós, de Paulo Morelli, Serra Pelada, de Heitor Dhalia, Não Pare na Pista: a Melhor História de Paulo Coelho, de Daniel Augusto, O Lobo Atrás da Porta, de Fernando Coimbra, O Menino e o Mundo, de Alê Abreu, Praia do Futuro, de Karim Aïnouz, Tatuagem, de Hilton Lacerda, entre outros.

"Esse é um filme universal, pois trata de um período da vida, da adolescência, de maneira delicada. Além de ser muito bem realizado. É lindo!", disse a ministra Marta Suplicy. Diana Almeida, produtora de 'Hoje Eu Quero Voltar Sozinho', afirma que vai lançar o longa nos Estados Unidos no dia 7 de novembro. "É um período ótimo para lançar nos EUA, pois é exatamente a mesma época em que os votantes da Academia começam a ver os filmes", declarou Diana.

A comissão brasileira foi formada pelo diretor Jeferson De, o jornalista Luís Erlanger, o presidente do conselho da Televisão América Latina (TAL), Orlando Senna, o ministro do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores, George Torquato Firmeza e a Coordenadora-geral de Desenvolvimento Sustentável do Audiovisual da SAV/MinC, Sylvia Regina Bahiense Naves.

A partir de agora, a produção do filme escolhido deve começar a chamada campanha para o Oscar, que consiste, além do envio da cópia do filme para a Academia de Cinema de Hollywood, em ações promocionais nos Estados Unidos, como anúncios oficiais na revista Variety, exibições para votantes e formadores de opinião, debates, entre outros.

Em dezembro, será divulgada uma pré-lista dos finalistas da categoria, com nove títulos. A lista final, com os cinco finalistas, deverá ser divulgada em janeiro de 2015, quando a lista geral de indicados também for anunciada. Entre os filmes já escolhidos por outros países, estão longas como o panamenho Invasion, de Abner Benaim, o boliviano Forgotten (Olvidados), de Carlos Bolado, o mexicano Cantinflas, de Sebastián del Amo, o turco Winter Sleep, de Nuri Bilge Ceylan, vencedor do Festival de Cannes 2014, entre outros.

