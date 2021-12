Selecionadas as 12 finalistas do concurso Rainha do Carnaval

As 12 modelos que disputarão os títulos de rainha e princesas do Carnaval de Salvador foram escolhidas neste domingo, 29, após uma disputa entre 44 candidatas. As finalistas foram definidas durante evento realizado no Hotel Sol Victória Marina por um júri técnico, composto por profissionais das áreas de beleza, fotografia e moda.

Ainda de acordo com a organização do concurso, a próxima etapa da seleção será no próximo sábado, 11, no Fiesta Bahia Hotel, a partir das 21h. Até lá, haverá uma votação online no site do concurso e a candidata mais votada terá dois pontos extras na nota final. A votação na internet começa nesta segunda-feira, 30.

O concurso conta com o apoio da Secretaria de Turismo, Bahiatursa, Prefeitura de Salvador, Saltur e Air Europa. Serão distribuídos R$ 15 mil em dinheiro, duas passagens para Madri pela Air Europa e um fim de semana no Resort Iberoesta e um contrato com exclusividade de modelo com a agencia BI Produções.

