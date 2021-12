Seleção para Rainha do Carnaval de Salvador já tem inscrições abertas

Já foi dada a largada para as inscrições da Rainha do Carnaval de Salvador 2017. Para se candidatar, é preciso que a participante tenha mais de 18 anos, altura acima de 1,65m, concluído ou que esteja cursando o ensino médio.

No ato da inscrição, é necessário também levar cópia do RG, certificado escolar, uma foto de corpo inteiro em trajes de banho e uma de rosto que não seja 3x4. A taxa de inscrição é de R$ 250. A inscrição é no Pituba Parque Center, Loja Seventeen - 27B, que fica na avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 1034, no Itaigara.

As candidatas têm até o dia 28 de janeiro para garantir a vaga. A ficha de inscrição está disponível na internet. De acordo com a organização do concurso, a seleção das 12 candidatas será no dia 29. O resultado final será no dia 11 de fevereiro. Mais informações por meio do telefone (71) 3018-2717.

