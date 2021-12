Seis montagens apresentadas no TCA neste fim de semana

Seis espetáculos poderão ser vistos neste final de semana no Teatro Castro Alves (TCA). A maratona de apresentações faz parte das comemorações do Dia Mundial do Teatro, em 27 de março. As peças "Pólvora e Poesia", "O Indignado", "As Velhas", "Teatro Nu: O Pedido de Casamento", "1,99" e "Namíbia, Não!' estarão em cartaz de sexta-feira, 25, a domingo, 27.

adblock ativo