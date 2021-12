Segunda temporada de 'O Escolhido' estreia em novembro na Netflix

A série brasileira 'O Escolhido' terá sua segunda temporada lançada em novembro de 2019. A trama é um suspense que aborda a história de três médicos que recebem a missão de vacinar moradores de um vilarejo isolado do Patanal contra uma nova mutação da Zika.

Produzidos pela Mixer Filmes para Netflix, a nova temporada contará com seis episódios de 45 minutos cada. Nesta fase, Lúcia e Enzo conseguem escapar da Aguazul, mas permanecem com o questionamento sobre a capacidade do Escolhido em curar pessoas e também sobre o destino de Damião.

Em busca de garantir a resposta a qualquer custo, Enzo obriga Lúcia a retornar ao vilarejo. Em paralelo, o Escolhido se apresenta ao mundo e inicia o que pode ser o fim de Aguazul ou uma nova oportunidade para humanidade.

No elenco, 'O Escolhido' conta com Paloma Bernardi, Renan Tenca, Gutto Szuster, Pedro Caetano, Alli Willow, Tuna Dwek, Lourinelson Vladmir, Francisco Gaspar, Kiko Vianello, Aury Porto e Mariano Mattos Martins. A atriz Gisele Itié se une ao elenco original nesta temporada.

Michel Tikhomiroff volta como diretor-geral, além de produtor executivo, em parceria com João Daniel Tikhomiroff. Dando continuidade à adaptação criada para a primeira temporada, Carolina Munhóz e Raphael Draccon voltam como coprodutores executivos e escritores.

