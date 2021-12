Segunda edição do Festival 'Pura Vida' acontece neste fim de semana

A praia de Stella Maris será, mais uma vez, palco do Festival Pura Vida. O evento acontece nos dias 1, 2 e 3 de novembro e conta com várias modalidades esportivas, entretenimento e responsabilidade social.

Dentre as atrações musicais, marcarão presença no evento o grupo Àttooxxá, Adão Negro, Underismo, o cantor Pedro Pondé, entre outros.

Além dos shows, também irá ocorrer um campeonato de surfe, que ainda está com inscrições abertas . O torneio contará com seis categorias: Tag Team, Open, Pais e Filhos, Feminino, Master e Circuito Novos Talentos Armando Daltro. Outra modalidade esportiva que terá no festival será o futevôlei, nas categorias Open, Série C e Feminino, e torneio de Altinha (informações sobre inscrição abaixo).

Para garantir o acesso ao evento basta ir no site do Sympla e acompanhar mais informações no perfil @puravidafestival, no Instagram.

adblock ativo