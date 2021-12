Segunda edição do CorpoCircuito leva espetáculos e oficinas para Juazeiro

A segunda edição do CorpoCircuito 2019 chega ao município de Juazeiro, a 502 km de Salvador, nos dias 29, 30 e 31 de maio, com diversas apresentações gratuitas. O projeto chega a Juazeiro depois de pelos municípios de Nilo Peçanha e Itacaré, na região sul da Bahia.

Quem for conferir a programação vai encontrar artistas da Bahia, do Ceará e de São Paulo. Juazeiro é a primeira cidade do circuito a receber artistas de outros estados, promovendo um intercâmbio artístico.

Além de partilhar com o público os espetáculos, o CorpoCircuito 2019 oferece uma programação diversificada que inclui oficinas, intervenções, intercâmbio com artistas baianos, cearenses e paulistas. O público também vai encontrar apresentações não só em teatros ou centros culturais, mas nas comunidades quilombolas, praças e terreiros.

