Sedusamba inicia nova temporada de ensaios no Club Dolce

A banda Sedusamba está de volta com os ensaios no Club Dolce durante o verão. Donos do hit “Dança do Gatinho”, os meninos voltam apresentando um novo repertório do estilo pagode universitário. A temporada estreia nessa sexta-feira, 14, a partir das 23 horas, com mistura de ritmos e convidados especiais que vão até o Carnaval.





